Schulranzen kaufen – Wann, Wie, Wo und wie teuer?

Anfang Frühling ist es wieder so weit! Ein passender Schulranzen muss für die Kids besorgt werden. Aber wie viel darf er eigentlich kosten und wann ist er am günstigsten?

Wann sind die Schulranzen am günstigsten?

Ungefähr an Ostern kaufen die meisten Eltern die Schultaschen für ihre Kinder ein. Daher steigt die Nachfrage im Februar und am März, ebenso hoch ist das Interesse bei den Käufern in den Monaten Juli und August. Also wann ist jetzt die beste Zeit, um den Schulranzen zu kaufen? Wenn ihr den Schulranzen im Mai kauft, könnt ihr immerhin bis zu 6 Prozent im Vergleich zum teuersten Monat März an Kosten sparen.

Wie spare ich am besten beim Schulranzen Kauf?

Im richtigen Monat kaufen (Mai) oder sogar ein Jahr vor der Einschulung kurz nach Schulstart.

Modelle aus den vorherigen Jahren kaufen.

Angebote und Preise von verschiedenen Händlern vergleichen.

Aber Warum sind Schulränzen eigentlich so teuer?

Tatsächlich steckt dahinter eine aufwendige Produktion. Der größte Kostenträger ist definitiv das Material, welches oft Wasserdicht und wetterbeständig ist. Genauso ist auch die Verarbeitung von Reißverschlüssen und Schnallen sehr aufwendig und kostet daher auch.

Wie viel kostet ein guter Schulranzen?

Wie teuer darf ein Schulranzen eigentlich sein? Die Billigmodelle werden teilweise schon für knappe 40 Euro verkauft, diese haben allerdings keine wahnsinnig gute Ausstattung. Hingegen haben teure Schulranzen (bis zu 300 €) meist schon Turnbeutel, Federmäppchen und Co. mit dabei. Im Schnitt kostet ein guter Markenschulranzen um die 200 bis 290 Euro, wenn es ein aktuelles Modell ist. Im Schnitt kann man sagen, dass ein Drittel der gesamten Einschulungskosten für den Schulranzen draufgeht.