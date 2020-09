Schultüten in Erding auffüllen lassen

Die Schultüten-Rallye hier in Erding geht in die zweite Runde. Bis zum kommenden Samstag können Schüler mit einer leeren Schultüte in Geschäfte in der Stadt gehen. Dort erhalten sie dann kleine Überraschungen und Geschenke – so wollen die 13 teilnehmenden Geschäfte den Schulstart ein wenig versüßen – besonders in diesem Jahr. Das Angebot richtet sich übrigens nicht nur Erstklässler, sondern an alle Schüler – ganz egal, welche Stufe.

Hier ist der Überblick mit allen teilnehmenden Geschäften:

Allianz Vertretung Gänger (Am Gries)

Bürobedarf Klaus (Landshuter Straße)

Gewandhaus Gruber (Lange Zeile)

Kanzelsberger Immobilien (Haager Straße)

Kolmikov‘s Barbershop (Kleiner Platz)

Modehaus Kraus am Eck (Schrannenplatz)

pro-function (Lange Zeile)

Reisemarkt Erding (Am Rätschenbach)

Remde & Partner (Am Gries)

SchokoOh im Turmladen (Landshuter Straße)

Schuh-Mode Gerlspeck (Lange Zeile)

Schuhhaus Moosbauer (Spiegelgasse)

Stadtapotheke Erding (Lange Zeile)