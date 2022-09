Schultüten-Rallye in Erdings Bunten Häusern

Auch hier in Erding geht für die Kinder morgen die Schule wieder los. Um den Start ins Schuljahr für die Kids ein bisschen zu versüßen, gibt es bei den Bunten Häusern hier in Erding schon zum fünften Mal die Schultüten-Rallye. Alle Schulkinder können sich in den nächsten zwei Wochen kleine Geschenke und Überraschungen an den teilnehmenden Häusern abholen. Dafür müssen sie einfach nur mit einer Schultüte vorbeikommen, auch wenn sie keine Erstklässler mehr sind. Welche Geschäfte mitmachen, findet ihr hier.