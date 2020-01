Schwabing: Fahrradstraßenkonzept geht noch nicht auf

In der Clemensstraße in München-Schwabing läuft seit über einem Jahr ein Pilotprojekt. Dort haben in der Fahrradstraße alle Radfahrer an allen Kreuzungen Vorfahrt. Die übliche Rechts-vor-Links Regel gilt nicht. Doch das Konzept geht bisher nicht so wirklich auf. Wie Anwohner der Süddeutschen Zeitung mitteilte, würden sich viele Autofahrer nicht an die Regeln der Fahrradstraße halten. Derzeit werde das Projekt noch evaluiert – die Stadtteilvertretung will die Meinung der Bürger aber mit einbeziehen und dann entscheiden, ob die Vorfahrts-Regel ausgeweitet wird oder nicht.