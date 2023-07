Zwei Autofahrer aus der Schweiz haben sich am Samstagabend auf der Lindauer Autobahn offenbar ein illegales Rennen geliefert. In München wurden die beiden Autos von der Polizei gestoppt. Darin saßen offenbar Familien auf dem Weg in den Urlaub. Die beiden Fahrer wurden angezeigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.