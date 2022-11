Schwerer Unfall: B2 und Bahn bei Eschenlohe gesperrt

Pendler im Werdenfelser Land brauchen heute Morgen viel Geduld. Auf der B2 bei Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist um kurz vor 6 Uhr in Höhe des Autobahnendes der A95 ein schwerer Unfall passiert. Laut Polizei sind ein Lastwagen und ein Auto beteiligt. Es sind wohl Menschen eingeklemmt und schwer verletzt. Derzeit sind die B2 und die Bahnstrecke nach Garmisch zwischen Eschenlohe und Oberau in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Sperre dauert laut Polizei noch bis etwa 10 Uhr. Die Umleitung erfolgt großräumig über die B23 via Oberammergau.