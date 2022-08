Schwimmer im Starnberger See von Motorboot überfahren

Mit einem Großaufgebot suchen die Rettungskräfte am Starnberger See nach einem vermissten Schwimmer. Der 32-jährige Münchner war gestern Nachmittag von einem Motorboot übersehen und überfahren worden. Der Mann ist wohl sofort untergegangen. Der Schwimmer war wohl von einem Schlauchboot begleitet mitten auf dem See unterwegs. Die Wasserwacht hat mit Booten, Tauchern und Unterwasserdrohnen nach dem Mann gesucht, musste die Suche aber am Abend wegen der Dunkelheit einstellen. Heute soll sie fortgesetzt werden. Viel Hoffnung besteht laut Wasserwacht aber nicht, den Schwimmer noch lebend zu finden.