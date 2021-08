Scorpions geben ersten Einblick in ihr neues Album

Mit einem scheinbar unspektakulären Kurzvideo in den sozialen Medien geben die Scorpions einen Einblick in ihren Probenraum. Aber was die deutsche Hard-Rock-Band dort probt, war selbst für eingefleischte Fans neu: „Wir proben neue Songs für die kommende Tour. Ziemlich heavy“ lautet das schlichte Kommentar der Scorpions zu dem Video. Die Band gibt damit einen Einblick in ihr mit Spannung erwartetes neues Album, das nächstes Jahr im Frühjahr erscheint. Die Tour beginnt dann am 26. März in Las Vegas.

Hier könnt ihr die neuen Songs der Scorpions zum ersten Mal hören: