“See & the City” will Starnberger Bahnhofsplatz verschönern

Starnberg, eine der reichsten Städte Deutschlands, aber vom malerischen See haben die Starnberger fast nichts. Denn dazwischen liegt der Bahnhof und davor der Bahnhofsplatz. Und der ist wenig ansprechend, wie die Stadt selbst zugibt. Deshalb wird jetzt Geld in die Hand genommen. Ab Mai sollen die Bagger anrücken und den Bahnhofsplatz und die Bahnhofstraße in eine Stadtpromenade verwandeln. Statt Autos sollen Menschen im Mittelpunkt stehen. Und die Starnberger können auch noch ihre Ideen einbringen. Am Mittwoch findet dazu ein Online-Infoabend statt. Los gehts um 19 Uhr. Die Einwahldaten findet ihr unter www.see-and-the-city.de.