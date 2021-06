Selber Eismachen ohne Eismaschine – 3 leckere Rezepte

Jetzt ist der Sommer endlich im TOP FM Land angekommen. Richtiges Eisschleck-Wetter. Und für leckeres Gelato muss man nicht in die Eisdiele gehen, man kann sein Eis auch einfach selber machen, ganz ohne Eismaschine oder Thermomix. Hier haben wir drei Rezepte für Euch, wie Ihr leckere Vanilleeis, Schokoladeneis und Erdbeereis ohne Eismaschine zu Hause machen könnt.

Vanilleeis zum selber machen ohne Eismaschine

1. 3 Vanilleschoten aufschneiden und das Mark entnehmen.

2. 300 ml Sahne und 300ml Milch vermischen und aufkochen.

3. Jetzt kannst du die Vanilleschote plus das Mark in die Milch-Sahne Masse dazu geben.

4. Danach auf niedriger Temperatur die Masse 20 min köcheln lassen und die Vanilleschote rausholen.

5. Die Masse 5 Minuten abkühlen lassen.

6. 3 Eigelb und 110 g Zucker mit einem Handmixer schaumig schlagen.

7. Die Zucker-Eier Masse in einem Wasserbad erwärmen und die Vanille-Sahne-Milch nach und nach dazugeben und mit einem Kochlöffel verrühren, bis es cremig wird.

8. Dann die Creme für 3 bis 4 Stunden in einem Gefrierschrank stehen lassen.

9. Jetzt sollst du das Eis mit Freunden und Familie genießen 🙂

Leckeres Schokoladeneis zum selber machen ohne Eismaschine

1. 120 g Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen.

2. 3 Eigelb, 1 Ei und 2 EL Zucker in eine Schüssel geben und sehr schaumig rühren.

3. Die geschmolzene Schokolade unter die Eiermasse mit einem Schneebesen unterrühren.

4. 250 g Sahne steif schlagen und in die Masse untermengen.

5. Nach Bedarf die geraspelte Schokolade vorsichtig unterziehen.

6. Die Masse nun in eine tiefkühlgeeignete Schale füllen und mind. 4 Stunden gefrieren lassen.

7. Jetzt hast du ein herrlich cremiges Schokoladeneis zum Genießen.

Erdbeereis zum selber machen ohne Eismaschine

1. 300 g Erdbeeren in einen Standmixer geben.

2. 150 g Buttermilch, 150 ml Schlagsahne und 75 g (Vanille-)Zucker in einer Schüssel vermengen, dann über die Erdbeeren geben.

3. Erst auf niedriger, später mit hoher Geschwindigkeit zu einer glatten Eismasse mixen.

4. Die Eismasse in einen gefriergeeigneten Behälter gießen.

5. Den Eisbehälter gut verschlossen ins Gefrierfach stellen

6. Das Eis mindestens 4 Stunden fest werden lassen.