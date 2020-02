Wegen eines Stromausfalls im Raum Erding sind wir aktuell nicht über die Frequenzen 87,9 (Sendemast in Erding) und die 99,4 (Sendemast in Moosinning) empfangbar. Die Stadtwerke Erding konnten uns noch keine Auskunft weder über den Grund für den Stromausfall noch über die Dauer die Störung geben. Wir informieren Euch an dieser Stelle, sobald wir genaueres wissen. In der Zwischenzeit könnt Ihr uns über unser Webradio oder auch über DAB+ auf Kanal 11C hören.