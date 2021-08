Senderausfall im Raum Freising

Liebe Hörer,

am Sendemast in Freising ist eine Störung beim Mobilfunk aufgetreten, die dringend behoben werden muss. Dies führt auch dazu, dass Ihr uns eine Zeit lang nicht auf der UKW-Frequenz 95,0 empfangen könnt. Die Arbeiten sind am Freitag, 20.08.21, von 10:05 Uhr bis 12:00 Uhr angesetzt. Unsere UKW-Frequenz wird nur in der Zeit abgeschaltet, wenn die Arbeiter mit ihrem Hubwagen in der Nähe der Antennen sind, und so Lebensgefahr für sie besteht. Wir bitten daher um Verständnis, dass Ihr uns eine gewisse Zeit im Raum Freising nicht per UKW empfangen könnt. Wir sind die ganze Zeit aber über DAB+ und natürlich unserem Webstream zu hören.