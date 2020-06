Die Münchner Feuerwehr hat heute Morgen eine Entenfamilie umgesiedelt. Die hatte ein Hausmeister im Hinterhof eines Hauses in Sendling entdeckt. Ein Feuerwehrmann schnappte sich beherzt die Entenmutter und dann wurden auch die sieben Küken eingesammelt. In einer Kiste ging es dann zum See im Westpark, wo die Entenfamilie nun ihr neues Zuhause hat.