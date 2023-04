Senioren Rikscha kehrt aus der Winterpause zurück

Nach der Winterpause geht es jetzt wieder los. Hier in Puchheim fährt wieder die Senioren Rikscha. Ehrenamtliche Fahrer unterstützen ältere Menschen dadurch zum Beispiel bei kleineren Ausflügen, auf dem Weg zum Marktsonntag oder auch so bei Gelegenheit, wenn jemand von man von A nach B muss. Wenn es sich zeitlich ausgeht, können Senioren spontan mitfahren, alternativ kann die Rikscha aber auch vorab gebucht werden nämlich über die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Puchheim unter der Nummer 089 80098526 oder per E-Mail an daniela.schulte@puchheim.de