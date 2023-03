„Wir helfen euch bei jedem Streit, damit Ihr nicht mehr sauer seid.“ Das ist das Motto der Seniorpartner in School – kurz „SiS“. Alleine in Bayern engagieren sich über 120 Seniorpartner ehrenamtlich an rund 40 Schulen – vor allem an Grund- und Mittelschulen. Mit Ihren Zitronen T-Shirts sind sie dort oft leicht zu erkennen.

Streitigkeiten und Konflikte gehören zum Schulalltag, das ist völlig normal – aber oft können Kinder diese Probleme nicht alleine lösen. In solchen Fällen können sie sich deshalb an die Seniorpartner in School wenden. Sie sind an einem festen Tag pro Woche für vier bis sechs Stunden an den Schulen. In einer Mediation unterstützen die Senioren die Kinder dabei, ihre Konflikte eigenständig, gewaltfrei und respektvoll zu lösen. Sie nehmen sich die Zeit, die im Schulalltag oft fehlt und hören zu! Die Kinder gewinnen dadurch zunehmend Vertrauen in ihre eigene Stärke und entwickelt ihre Persönlichkeit weiter.

Wer nach seiner beruflichen Laufbahn eine neue, sinnstiftende Aufgabe sucht, der ist bei den Seniorpartnern in School genau richtig. Bevor es als SiS an die Schulen in Oberbayern geht, werdet ihr zum Mediator/ zur Mediatorin ausgebildet. Und das natürlich kostenfrei!

Wie Ihr zum Seniorpartner in School werdet und alle Infos zu dem Ehrenamt bekommt ihr hier.