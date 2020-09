Wegen Oberleitungsarbeiten gibt es bei der S4 am Wochenende nachts einen Schienenersatzverkehr. In den nächsten beiden Nächten fahren zwischen kurz vor Mitternacht und vier Uhr morgens zwischen Geltendorf und Grafrath nur Busse. Mit den Bussen dauert es dann auch etwa 20 Minuten länger. Laut der Bahn liegen die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt am jeweiligen Bahnhof.