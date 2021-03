Shakira: „Dienstags wird Metallica gehört“

Corona hat den Alltag für viele Menschen völlig durcheinandergebracht – auch für Musiker, die ja jetzt keine Konzerte mehr spielen können. Also braucht man eben seine Routinen – und Popsängerin Shakira wird sich heute wieder die Nägel hellblau lackieren und Metallica hören. Das mache sie jeden Dienstag, hat sie letztens auf Twitter gepostet. Wenn wir an Shakira’s Musik denken haben wir zwar immer Popmusik im Ohr, doch sie selbst habe sich immer als Rockmusikerin gesehen. Das hat sie in Interviews zu ihrem Karrierebeginn immer betont – dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sie für die Metal-Legenden von Metallica schwärmt.