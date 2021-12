Silvesterlauf Eichenau beginnt

Ja ist denn schon Silvester? Morgen beginnt nämlich hier in Eichenau der Silvesterlauf. Der Termin ist natürlich der Pandemie geschuldet, denn schon das zweite Jahr in Folge kann das Rennen nicht in Präsenz stattfinden. Die 5555 Meter läuft also jeder Teilnehmer selbst und meldet seine Zeit mit Beweis-Screenshot aus einer Lauf-App bis spätestens Silvester an Organisator Bernd Kraus, per Mail an silvester-eichenau@web.de. Vorher anmelden muss man sich nicht. Umsonst ist es auch, allerdings bittet Kraus um Spenden für den Kindergarten an der Friedenskirche. Dort soll nämlich ein Spielplatz entstehen.