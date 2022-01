Ski-Meisterschaft Oberhaching findet wieder statt

Einmal im Leben ein Abfahrtsrennen fahren. Was sonst nur den Profis überlassen ist, das geht hier bei der Oberhachinger Ski-Meisterschaft für alle. Normalerweise findet die jedes Jahr am Wilden Kaiser in Österreich statt. Und auch heuer soll es nach einem Jahr Zwangspause wieder losgehen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 250 Teilnehmern, die den Riesen-Slalom mitfahren. Mitmachen kann jeder ab sechs Jahren, der im Landkreis München wohnt und dort in einem Verein ist. Anmelden geht noch bis Mittwoch, 18 Uhr, das Rennen startet dann am 5. Februar. Anmelden geht online beim Skiteam Oberhaching.