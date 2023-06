Skisprung Seilrutsche für jeden in Garmisch

Einmal den Nervenkitzel wie ein echter Skispringer fühlen. Das könnt ihr hier in Garmisch an der weltberühmten Skisprungschanze. Statt mit Skiern könnt ihr die Schanze nämlich auch an einer Seilrutsche heruntersausen. Und zum Anlass der Special Olympics gibt’s eine ganz besondere Aktion. Denn auch Menschen mit Behinderung können die Seilrutsche benutzen – und noch bis Sonntag ist das jetzt sogar kostenlos – oder deutlich billiger möglich. Jeden Tag gibt es freie oder ermäßige Plätze, für die sich Menschen mit Behinderung online anmelden können. Zur Anmeldung kommt ihr hier.