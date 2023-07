Skuriller Autodiebstahl auf der A95

Ein skurriler Autoklau beschäftigt die Polizei in Oberbayern. Ein 47-Jähriger hatte am Mittwochmorgen wegen Spritmangel auf einem Parkplatz an der A95 angehalten und den ADAC gerufen. Statt den Helfern kam aber ein 22-Jähriger, hat den Fahrer bedroht und sein Auto geklaut. Allerdings hat er sein eigenes Auto zurückgelassen. Das Kennzeichen hat die Polizei auf die Spur des 22-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen gebracht. Am Nachmittag hat ihn die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof festgenommen. Das Motiv für den Autoklau ist unklar.