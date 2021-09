„Smells Like Teen Spirit“ feiert 30-jähriges Jubiläum

Dieser Song hat den Grunge salonfähig gemacht: „Smells Like Teen Spirit“ ist genau heute vor 30 Jahren erschienen und war der mit Abstand größte Erfolg der US-Rockband Nirvana. Die dreckigen Gitarrenriffs wurden zum Merkmal des Rockgenres Grunge. Der Titel „Smells Like Teen Spirit“, der übrigens im Song kein einziges Mal gesungen wird, bezieht sich auf den Sänger Kurt Cobain. Eine befreundete Sängerin hatte ihm den Satz „Kurt smells like teen spirit“ an die Wand seines Schlafzimmers gesprüht. Kurt Cobain hat dabei wohl an eine tiefere Bedeutung gedacht und den Satz zum Titel des Songs gemacht. Teen Spirit ist aber eigentlich nur ein Deo, das Cobains damalige Freundin benutzt hat.