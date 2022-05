So fahren die S-Bahnen am Wochenende

Die Deutsche Bahn führt Wartungsarbeiten an der Stammstrecke durch. Deshalb können am Wochenende keine Züge zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren. Die Sperrung beginnt am Freitag gegen 22:30 Uhr und dauert bis Montagfrüh ca. 04:40 Uhr. S-Bahnen werden in dieser Zeit umgeleitet oder enden vorzeitig. Zwischen Pasing und dem Ostbahnhof gibt es Schienenersatzverkehr mit Bussen. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ostbahnhof kann außerdem auf die U5 umgestiegen werden. Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof auf die Trambahnlinie 19.

So fahren die einzelnen S-Bahn-Linien: