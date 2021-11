So friert die Biotonne im Winter nicht ein

Der Winter kommt nach Oberbayern an diesem Wochenende und mit ihm der Frost. Und hier im Landkreis Erding müssen die Müllwerker immer wieder mit gefrorenem Biomüll in den Tonnen kämpfen. Vom Landratsamt gibts deshalb ein paar Tipps: So sollten feuchte Küchenabfälle möglichst in Zeitungspapier eingewickelt werden. Auch Herbstlaub, was ja gerade noch herumliegt, kann sehr leicht einfrieren und den Müllwerkern das Leben schwer machen. Deshalb bittet das Landratsamt, Laub zu den Recyclinghöfen zu bringen. Dann kann der Winter auch dem Biomüll nicht mehr so viel anhaben.