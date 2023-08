So funktioniert die Briefwahl zur Landtagswahl in Bayern

Am 8. Oktober ist Landtagswahl – und heute startet die Frist für die Briefwahl! Allerdings kann es mit den ganzen Zetteln und Umschlägen schon ziemlich kompliziert werden. Und was macht man eigentlich, wenn die Unterlagen nicht ankommen?

Hier findet Ihr eine Übersicht mit allen wichtigen Infos, Fragen und Antworten rund um die Briefwahl 2023!

Wie beantrage ich die Briefwahl?

Die Wahlbenachrichtigung wird zwischen dem 28. August und dem 17. September an alle Bürger verschickt. Auf der Rückseite findet Ihr das Formular, mit dem Ihr die Briefwahl-Unterlagen beantragen könnt. (Alternativ kann der Antrag auch formlos in einem Brief gestellt werden.) Der Antrag muss dann an die Gemeinde zurückgeschickt bzw. dort abgegeben werden. Es dauert ab da noch ca. eine Woche, bis Ihr die Unterlagen für die Briefwahl erhaltet.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Die beiden weißen Zettel sind für die Landtagswahl: Der Kleine ist für die Wahl des Direktkandidaten, der Große enthält eine Liste der Parteien für die Zweitstimme. Diese Zettel kommen ausgefüllt in den weißen Umschlag.

Die beiden blauen Zettel und der blaue Umschlag funktionieren nach dem gleichen Prinzip, nur gehören diese zur Wahl des Bezirkstags.

Auf dem Wahlschein müsst Ihr unterschreiben, dass Ihr auch wirklich selbst gewählt habt.

Anschließend kommen der weiße Umschlag, der blaue Umschlag und der Wahlschein in das rote Kuvert.

Das rote Kuvert könnt Ihr dann entweder direkt beim Rathaus abgeben oder bei der Post einwerfen (Achtung: muss nicht frankiert werden).

UND VORSICHT: Wenn Ihr die Stimmzettel nicht in die richtigen Kuverts steckt oder nicht unterschreibt, riskiert Ihr, dass Eure Stimmen nicht gezählt werden!

Bis wann muss ich spätestens gewählt haben?

Der Brief mit Wahlschein und Stimmzetteln muss am 8. Oktober um 18 Uhr im Rathaus sein, sonst wird er nicht mehr berücksichtigt. Ihr solltet die Unterlagen also spätestens bis zum 5. Oktober, drei Werktage vor der Wahl, abschicken oder einfach direkt beim Rathaus vorbeibringen!

Was, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung bekommen habe?

Wenn Ihr nach dem 17. September immer noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen habt, kann es sein, dass ein Fehler passiert ist. Dann am besten so schnell wie möglich beim Wahlamt der Gemeinde oder der Stadt nachfragen, denn das geht nur noch bis zum 22. September.