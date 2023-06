So könnt Ihr beim Mietwagen im Urlaub sparen

Im Urlaub erkundet Ihr Eure Umgebung am liebsten auf eigene Faust? Oder Ihr wollt einfach mobil sein und schwere Einkäufe easy transportieren? Da muss ein Mietwagen her – aber bloß nicht in die Kostenfalle tappen!

Hier haben wir ein paar Tipps für Euch zusammengestellt, um Euren Geldbeutel zu schonen:

Absoluter Einsteigertipp

→ Vorab unbedingt die Bewertungen der Autovermietung im Internet durchstöbern

Unbedingt mitnehmen

→ Bereits abgeschlossene Versicherungspolicen aus Deutschland

Genau prüfen

→ Was deckt die Versicherung eigentlich ab, bzw. was nicht? (z. B. werden oft unbefestigte Straßen außerhalb Deutschlands nicht vom Versicherungsschutz übernommen)

Kind an Bord?

→ Dann lohnt es sich, den eigenen Kindersitz einfach mitzunehmen – für den können nämlich Kosten bis zu 100 Euro fällig werden. Aber: Unbedingt vorher mit dem Flug- bzw. Reiseanbieter abchecken, ob die kostenlose Mitnahme auch möglich ist

Option „Zweitfahrer“

→ Im Vorhinein abwägen, wie viele Personen den Mietwagen unbedingt fahren müssen. Das kann nämlich ganz schön teuer werden: Zwischen 20 % und 30 % zusätzlich wird oftmals verlangt

Tank

→ Besser eine Voll/Voll-Variante buchen, als am Ende zu viel zahlen

Vor der Abfahrt

→ Den Mietwagen genau inspizieren und mögliche Schäden dokumentieren, am besten mit Zeugen