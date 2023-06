So leicht könnt Ihr Wasser im Garten sparen

Jetzt, wo’s draußen wieder heißer und das Wasser knapper wird, ist auch im Garten wieder Bewässern auf Sparflamme angesagt. Wir haben ein paar Tipps für Euch, wie ihr im Garten am besten Wasser sparen könnt:

Rasensprenger richtig aufstellen

Stellt den Rasensprenger zur richtigen Zeit auf, also morgens oder am Abend nach der Arbeit. Mittags, wenn die pralle Sonne runterbrennt, verdunstet nämlich bis zu 90 % vom Wasser, was Ihr auf die Pflanzen sprüht.

Rasen im Sommer nicht zu kurz

Mäht den Rasen nicht zu kurz, denn der braucht viel Wasser. Stellt im Sommer einfach die Schnitthöhe vom Rasenmäher ein bisschen höher ein.

Regenwasser sammeln

Der Klassiker: Sammelt das kostbare Regenwasser in Regentonnen oder Zisternen. Letztere können tausende Liter Wasser speichern – sind halt auch teuer, da müsst Ihr dann gut durchrechnen, ob sich das bei Euch lohnen würde. Übrigens: Viele Pflanzen mögen Regenwasser viel lieber als kalkhaltiges Leitungswasser.

Clever pflanzen

Auch bei der Gartenplanung könnt Ihr sparen: pflanzt besonders durstige Pflanzen dahin, wo nicht den ganzen Tag die Sonne drauf brennt und es relativ windgeschützt ist. Dann vergehen die nicht so schnell.

Richtig gießen

Gießt die Pflanzen an den Wurzeln, nicht an den Blättern – weil auf den Blättern verdunstet das Wasser schneller und es kann zu Verbrennungen oder Pilzinfektionen kommen.