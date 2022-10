So macht Ihr am meisten Urlaub!

Nachdem 2021 und 2022 im Bezug auf Brückentage eher mau ausgefallen sind, stehen uns nächstes Jahr wieder einige Feiertage mehr an, mit denen wir unseren Urlaub verlängern können. Bei einigen fängt jetzt schon die Urlaubsplanung für das kommende Jahr an. Und in vielen Firmen gilt bei den Urlaubsanträgen, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Daher haben wir für Euch hier eine Übersicht mit allen Brückentagen im kommenden Jahr, und erklären Euch, wie Ihr das Maximum aus Euren Urlaubstagen herausholt.

Januar

Neujahr fällt 2023 leider auf einen Sonntag – der Feiertag Heilige Drei Könige dafür auf einen Freitag, den 6. Januar. Perfekt zum Start ins neue Jahr gibts also gleich automatisch ein erstes verlängertes Wochenende.

April

Perfekt für einen laaangen Urlaub ist dafür Ostern: Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag. Wenn Ihr Euch vom 03. bis zum 14. April 2023 Urlaub nehmt, kommt Ihr mit nur acht Urlaubstagen auf insgesamt 16 freie Tage am Stück.

Mai

Der Mai ist besonders arbeitnehmerfreundlich – 2023 fallen alle 3 Feiertage auf Werktage. Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist ein Montag – also ein verlängertes Wochenende ist schon mal drin. Oder Ihr nehmt noch vier Urlaubstage und habt so acht freie Tage. Christi Himmelfahrt fällt auf Donnerstag, den 18. Mai – mit einem Brückentag könntet Ihr Euch ein verlängertes Wochenende machen. Und der Pfingstmontag am 29. Mai sorgt ebenfalls, wie immer, für ein verlängertes Wochenende.

Juni

Im Juni habt Ihr die Möglichkeit, Fronleichnam, 8. Juni, mithilfe eines Brückentags zu einem verlängertem Wochenende zu machen.

August

Mariä Himmelfahrt fällt kommendes Jahr auf einen Dienstag, genauer gesagt auf den 15. August 2023. Das katholische Fest ist allerdings nicht in allen Gemeinden Bayerns ein gesetzlicher Feiertag. Wenn Ihr Euch aber in den jeweiligen Regionen den 14. August freinehmt, verschafft Ihr Euch vier Tage Urlaub mit nur einem Brückentag.

Oktober

Die nächste Brückentags-Möglichkeit: Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist 2023 ein Dienstag – nehmt Ihr Euch den Montag frei, habt ihr ein langes Wochenende.

November

Es geht wieder mit einem Feiertag los: Allerheiligen fällt 2023 auf Mittwoch, den 1. November. Mit zwei Urlaubstagen vor oder nach dem Feiertag bedeutet das ein fünf Tage langes Wochenende für Euch.

Dezember

Ein kleines Geschenk: Die beiden Weihnachtsfeiertage fallen nächstes Jahr auf Montag und Dienstag – Hallo, langes Wochenende! Und wer sich den Rest der Woche auch noch freinimmt, hat mit drei Urlaubstagen insgesamt zehn Tage frei (bis einschließlich 1. Januar 2024).

Wie effektiv es ist, einen Urlaubstag einzureichen, könnt Ihr hier checken. Das Ferienwiki hat dazu einen Effizienzfaktor ins Leben gerufen: Je höher, desto effizienter.

Alle Feiertage 2023 auf einem Blick: