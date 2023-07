So macht ihr euer Zuhause einbruchssicher

Viele von uns verreisen jetzt und Diebe schauen, wo sie am besten einbrechen können. Bevor es in den Urlaub geht, sollten wir mit Kleinigkeiten dafür sorgen, dass es so aussieht, als wären wir gar nicht weg: zum Beispiel die Spielsachen der Kinder im Garten liegen lassen, oder – wenn jemand alleinstehend ist – große Männerschuhe vor die Tür stellen, und auch zum Beispiel über eine Zeitschaltuhr ein Licht im Wohn- oder Schlafbereich ein- und zur Schlafengeh-Zeit wieder ausschalten. Ganz wichtig: Den Haustürschlüssel niemals unter der Fußmatte oder im Blumentopf neben der Haustür für den Haus-Sitter hinterlassen. Am besten geeignet für die Schlüsselaufbewahrung ist ein Schlüsseltresor mit einem Zahlencode.

Ansonsten dran denken: Alle Fenster richtig schließen und die Haustür ordentlich abschließen. Ebenso das Gartentürchen. Wenn einer darüber klettern muss, fällt das eher auf, als wenn er einfach durchmarschiert. Der beste Einbruchschutz sind immer noch die Nachbarn: Bittet sie, einen Blick auf euer Haus zu werfen, den Briefkasten zu leeren – inklusive Zeitungen – und dafür zu sorgen, dass sich nicht die Päckchen vor eurer Haustür stapeln. Mehr Infos, wie ihr euer Zuhause sicherer machen könnt, findet ihr hier.