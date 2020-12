So verdoppelt Ihr euren Urlaub 2021

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wobei viele dieses Jahr gar keinen Urlaub hatten. Daher schauen wir schon mal ins nächste Jahr. Dank vieler Brückentage könnt Ihr 2021 euren Urlaub mit ein paar Tricks fast verdoppeln. Hier verraten wir Euch, wie es geht.

Januar

Neujahr (1.1. / Freitag) und Heilige Drei Könige (6.1. / Mittwoch) fallen zum Glück auf Werktage. Wenn ihr am 4./5. Sowie 7./8. Januar freinimmt, bekommt ihr mit vier Urlaubstagen ganze 10 Tage am Stück frei.

April

Im Februar und März gibt es keine Feiertage, daher gibt es die nächsten Brückentage erst wieder rund um Ostern. Karfreitag ist am 2.4., Ostermontag am 5.4.. Wer also vor dem Karfreitag oder nach dem Ostermontag die Woche freinimmt, bekommt mit 4 Urlaubstagen gleich 10 freie Tage am Stück. Oder man nimmt gleich beide Wochen frei und bekommt für 8 Urlaubstage 16 freie Tage am Stück.

Mai

Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt leider auf einen Samstag. Daher gibt es den nächsten Brückentag erst an Christi Himmelfahrt (13.5. / Donnerstag). Wer sich den 14.5. freinimmt, bekommt für einen Urlaubstag gleich 4 freie Tage. Der Pfingstmontag fällt 2021 noch in den Mai, und zwar auf den 24.05.

Juni

Der nächste Feiertag ist dann Fronleichnam am Donnerstag, den 3.6.. Wer sich den Freitag freinimmt, bekommt wieder für einen Urlaubstag 4 freie Tage am Stück. Oder man nimmt schon seinen Jahresurlaub, und zwar von Pfingsten bis zum Freitag nach Fronleichnam. So bekommt ihr für nur 8 Urlaubstage ganze 16 freie Tage am Stück.

November

Da Mariä Himmelfahrt im August und der Tag der Deutschen Einheit im Oktober auf einen Sonntag fallen, können kluge Urlaubsplaner erst wieder im November zuschlagen. Allerheiligen fällt auf Montag, den 1.11.. Wer sich den Rest der Woche frei nimmt bekommt für vier Urlaubstage dann neun freie Tage am Stück. Der Buß- und Bettag ist Mittwoch, den 17.11., entweder nehmt ihr euch nur die Brückentage frei, dann bekommt ihr für 2 Urlaubstage 5 freie Tage. Oder ihr nehmt die ganze Woche frei und macht aus 4 Urlaubstagen dann 9 freie Tage am Stück.

Dezember

Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen leider auf das Wochenende. Und auch Neujahr 2022 ist somit am Samstag.