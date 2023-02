So viele Whatsapp-Nachrichten habt ihr schon verschickt

Ich schreib dir dann einfach auf Whatsapp! Jeden Tag benutzen wir Whatsapp. Und das seit Jahren. Am Tag werden rund 100 Milliarden Nachrichten verschickt. Wie viele ihr selbst schon empfangen und gesendet habt, könnt ihr herausfinden! Wie ihr eure Statistiken auf Whatsapp einsehen könnt, haben wir für euch zusammengefasst:

Beim iPhone: Ihr klickt auf das kleine Zahnrad unten rechts und geht in die App-Einstellungen. Da klickt ihr auf “Speicher und Daten” und danach auf “Netzwerknutzung”. Da findet direkt eure Statistiken.

Beim Android-Handy: In Whatsapp gibt es drei Menüpunkte am oberen rechten Rand. Da geht’s in die „Einstellungen“, danach zu „Datennutzung“ und unter dem Punkt „Netzwerk-Nutzung“ gibt’s die Zahlen für euch.