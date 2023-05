So „warm“ sind die bayerischen Badeseen schon

Eine Hitzewelle hats in Oberbayern zwar bisher noch nicht gegeben, trotzdem laden die Temperaturen schon immer mal wieder dazu ein, in den See zu springen. Wie „warm“ die Badeseen in Oberbayern schon? Hier verraten wir Euch die aktuellen Wassertemperaturen (Stand 25.05.).

Landkreis Landsberg:

Ammersee / Inning: 13,8°C

Windachspeicher: 8°C

Dienhauser Weiher: 10°C

Landkreis Starnberg:

Starnberger See: 14,9°C

Ammersee / Herrsching: 11,6°C

Pilsensee: 18,8°C

Wörthsee: 16,5°C

Landkreis Fürstenfeldbruck:

Pucher Meer: 15°C

Germeringer See: 16°C

Eichenauer See: 17°C

Mammendorfer See: 15°C

Emmeringer See: 15°C

Landkreis Dachau:

Karlsfelder See: 16,4°C

Landkreis Freising:

Echinger See: 17,5°C

Landkreis Erding:

Langenpreisinger Weiher: 10°C

Wörther Weiher: 16°C

Landkreis: Ebersberg:

Steinsee: 16°C

Stadt und Landkreis München:

Feringasee: 12,8°C

Taxetweiher: 11,9°C

Karlsfelder See: 17°C

Feldmochinger See: 17°C

Langwieder See: 17,3°C

Lußsee: 16,1°C

Birkensee: 16°C

LK Bad Tölz-Wolfratshausen

Kochelsee: 9°C

Walchensee: 12°C

Sylvensteinsee: 8°C

LK Miesbach

Schliersee: 13,5°C

Tegernsee: 11,9°C

LK Garmisch Partenkirchen

Eibsee: 12°C

Riegsee: 16°C

LK Rosenheim

Chiemsee: 16,2°C

LK Traunstein

Waginger See: 15,4°C

LK Berchtesgadener Land