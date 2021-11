Söcking: Selbstgenähte Ponchos gegen Lüftungs-Pflicht in Grundschule

Langsam ist es morgens ziemlich frisch und auch hier an der Grundschule in Söcking zieht‘s ordentlich in den Klassenzimmern. Denn alle halbe Stunde müssen die Fenster zum Lüften aufgemacht werden. Deshalb hat eine Schülermutter hier aus der Not eine Tugend gemacht und Fleece-Decken zu Ponchos für die Kinder umgenäht. Die Schule war sofort begeistert und inzwischen wird an der ganzen Schule fleißig genäht. Ein Corona-Statement wollen sie damit aber nicht setzen. Es sei einfach eine kreative und lustige Idee, sagt die Schulleiterin.