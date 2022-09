Soforttipps gegen Augenringe

Wer kennt das nicht: Die letzte Nacht zu wenig Schlaf bekommen und schon leuchten am nächsten Tag dunkle Schatten unter den Augen. Wir zeigen euch, was Ihr sofort gegen Augenringe machen könnt:

Kalte Löffel

Legt am Abend vorher zwei Löffel in den Kühlschrank und drückt die dann in der Früh leicht auf eure Augenringe. Das kalte Metall sorgt dafür, dass eure Augenringe abschwellen, sich die Blutgefäße zusammenziehen und euer Stoffwechsel angeregt wird. Achtung: Die Löffel dürfen auch nicht zu kalt sein – lasst die also kurz für 1-2 Minuten aufwärmen und dann haben eure Augenringe keine Chance mehr!