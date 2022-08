Sohn aus London rettet Mutter in München das Leben

Obwohl er in London ist, rettet er seiner Mutter in München das Leben. Die ältere Dame hatte am Abend vor dem Schlafen gehen den Herd angelassen, wodurch ihr Essen in Brand geriet. Als der Rauchmelder losging, bekam das auch ihr Sohn dank moderner Technik auf seinem Handy in London mitgeteilt. Der hat sofort reagiert und die Londoner Polizei informiert. Die kontaktierten dann ihr Kollegen in München und die wiederum die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Frau dann in Sicherheit bringen. Während der gesamten Rettungsaktion begleitete der Sohn die Rettungskräfte per Videotelefonie und konnte ihnen so helfen, seine Mutter in Sicherheit zu bringen.