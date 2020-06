Sommerferienprogramm 2020 in Gilching

Auch wenn Urlaub in den Sommerferien aktuell wieder möglich ist. Für viele ist die Corona-Situation dann doch zu unsicher und sie bleiben hier. Umso wichtiger werden deshalb die Sommerferienprogramme in unseren Städten und Gemeinden. Hier in Gilching hat die Gemeinde zusammen mit den Vereinen und Stellen vor Ort wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Das richtet sich an Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren und reicht vom Tag im Eselstall über eine Ballsportwoche beim TSV bis hin zu Koch- und Tanzkursen an der vhs. Auch Schulisches kann im Programm nachgeholt oder vertieft werden.

Das Programm mit Anmeldung findet ihr hier….