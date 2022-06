Die Verantwortlichen machen sich bereits jetzt Sorgen, wenn im September Corona, die Grippe und das Oktoberfest zusammenkommen. Schon jetzt steigt die Inzidenz auch in München stetig an, von einer Sommererholung ist nichts zu spüren. Experten befürchten ein Pulverfass. Zum Oktoberfest kommen tausende Menschen nach München, ein idealer Ort also für jeden Virus sich zu verbreiten. Währenddessen machen sich die Kliniken vor allem Sorgen um fehlendes Personal für die Zeit während der Wiesn.