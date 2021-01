Spectacel Inning muss schließen

Eine weiterhin Kulturstätte im TOP FM Land muss seine Tore für immer schließen. Das Spectacel in Inning am Ammersee macht dicht. Wie der Betreiber heute auf Facebook mitteilte, wurde ihm und seinem Team fristlos gekündigt. Die Pandemie habe zugeschlagen, heißt es. Das Team ist schon dabei, die Räumlichkeiten auszuräumen. Wer gerne Erinnerungsstücke haben möchte, solle sich telefonisch melden. Der Musikclub hatte in den letzten acht Jahren laut eigener Aussage über 700 verschiedene Veranstaltungen organisiert, die alle kostenlos waren.