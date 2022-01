Spenden für die Egenhofener Sternsinger geht noch bis Samstag

Heilig Drei König ist schon bald zwei Wochen her, aber noch nicht vorbei. Auch hier in Egenhofen waren die Sternsinger pandemie-bedingt nur teilweise im Ort unterwegs und haben an den Haustüren geklopft. Was komplett ausgefallen ist, ist das traditionelle Spendensammeln für wohltätige Zwecke. Stattdessen gabs hier in Egenhofen einen Brief von den Sternsingern, in dem zum Spenden aufgerufen wurde. Und das geht jetzt noch bis Samstag. Unterstützt werden heuer zwei Projekte aus Ecuador in Südamerika: Ein Heim für behinderte Kinder und ein Armenkrankenhaus. Spenden kann man an die Katholische Kirchenstiftung St. Georg, IBAN: DE63 7016 3370 0000 1330 00.