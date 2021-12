Spendenaktion in Türkenfeld wird wieder gestartet

Eigentlich sollte es eine einmalige Aktion letztes Jahr sein: Wegen der Corona-Pandemie wollte die Gemeinde mit der Spendenaktion „TÜRKENFELD HILFT & GESTALTET“ in not geratene Bürger unterstützen. Weil aber so viele Türkenfelder nachgefragt haben, gibt es auch heuer wieder eine Spendenaktion. Mit dem Geld unterstützt werden neben hilfsbedürftigen Mitbürgern auch die Kinder- und Jugendarbeit und neu in diesem Jahr: Der Helfer vor Ort in Türkenfeld. Damit überbrückt das Rote Kreuz die Zeit, bis Rettungswagen und Notarzt im Notfall vor Ort sind.

Wer einen finanziellen Beitrag zur Aktion „TÜRKENFELD HILFT & GESTALTET“ leisten will, überweist bis spätestens Freitag, 17.12.2021 einen Obolus auf eines der Konten der Gemeinde.

Bitte mit dem Verwendungszweck „SPENDE – Türkenfeld hilft und gestaltet“.

Raiffeisenbank: Gemeinde Türkenfeld – DE 82 7016 9460 0000 1103 10

Sparkasse: Gemeinde Türkenfeld – DE21 7005 3070 0007 8810 06