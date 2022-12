Spendenbetrüger auf Weihnachtsmärkten im Landkreis FFB

Neue Betrugsmasche auf den Weihnachtsmärkten im Landkreis Fürstenfeldbruck. Vermeintliche Spendensammler bitten um Geld für die Obdachlosenzeitung BISS. Zum Beispiel geben sie an, Geld für bedürftige Kinder oder eine Suppenküche zu sammeln. Am Ende landet dann aber alles Geld in der eigenen Tasche. Die Polizei meldet bislang Vorfälle von den Weihnachtsmärkten in Fürstenfeldbruck, Olching und Eichenau. Eine Personenbeschreibung gibt es bislang noch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Beamten raten bei vermeintlichen Spendensammlungen zu gesundem Misstrauen. Echte BISS-Verkäufer können sich außerdem über einen entsprechenden Ausweis legitimieren.