Spendenwanderung mit Ziege

Tierische Spendentour von Zeil im Kreis Mühldorf bis nach Neustadt an der Donau. Tanja Hertel, 50 Jahre alt und eigentlich Erzieherin aus Dorfen hat sich vor 4 Tagen zusammen mit Ziegenbock Loki auf die Reise gemacht. Ziel ihrer Wanderung, die insgesamt einen Monat lang dauern soll, ist es, Spenden zu sammeln. Der Erlös geht dann an die „Ärzte ohne Grenzen“. Die Idee ist entstanden, als sie die Kinder einer afrikanischen Familie betreut hat. Dadurch ist ihr klargeworden, in welcher behüteten Welt wir hier leben. Deshalb ist sie auch aktiv geworden und möchte mit ihrer Aktion zumindest ein bisschen zu mehr Gerechtigkeit beitragen.

So eine Wanderung geht aber natürlich nicht unvorbereitet. Tanja und der Ziegenbock Loki haben sich gut vorbereitet und schon Wochen vor Start mit dem gemeinsamen Training begonnen.

Wer auch etwas spenden möchte, der findet einen Spendenlink auf der Facebook Seite „Restoration of balance“. Hier postet Tanja Hertel auch regelmäßig Updates von ihrem Weg und ihren Erfahrungen.

Link zur Facebook Seite: https://www.facebook.com/restorationofbalance