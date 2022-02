Sperrstunde wird aufgehoben, 3G beim Friseur – Söder kündigt Corona-Lockerungen an

Gaststätten in Bayern sollen nach Worten von Ministerpräsident Söder künftig wieder ohne coronabedingte Zeitbegrenzung öffnen dürfen. Die Sperrstunde - aktuell noch 22 Uhr - soll aufgehoben werden. Das kündigte Söder heute in einer Videoschalte des CSU-Vorstands an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreise erfuhr. Der "Bayerische Rundfunk" und die "Bild" - Zeitung berichten zudem, dass zukünftig wieder bis zu 15.000 Zuschauer in die Stadien dürfen. Außerdem dürfen Ungeimpfte mit negativem Testergebnis zum Friseur.

Man wolle mehr Öffnungsperspektiven, kündigte Söder an. Die Kultur dürfe zudem 75 Prozent öffnen.