Spooky Tour nur für TOP FM Hörer

Zusammen mit der Bavaria Filmstadt lehren wir Euch vor Halloween das Fürchten. Denn am 27. Oktober gibt es um 19:50 Uhr eine Spooky Tour exklusiv für TOP FM Hörer. Die Filmstadt wird sich Ende Oktober in ein schauriges Halloween Dorf verwandeln. Es lauern jede Menge Zombies, Monster und andere Gruselgestalten auf Euch und werden Euren Puls in die Höhe treiben. Über 30 Darsteller sorgen für ein unvergessliches Gruselerlebnis. Einer von ihnen wird Alex Maria Hiebl vom TOP FM Frühstücksradio sein. Und er sucht noch einen Hörer, der mit ihm zusammen die anderen erschrecken möchte.

Wie komme ich an die Tickets?

Ihr könnt die Tickets zur exklusiven TOP FM Spooky Tour am 21. und 22. Oktober bei uns im Programm, und vom 20. bis 23. Oktober über unsere Facebookseite und Instagramseite gewinnen. Wenn es im Programm einen Aufruf gibt, einfach die 08000 1064 1064 anrufen und mit etwas Glück die „Gruselleitung“ treffen.

Wie kann ich Erschrecker werden?

Melde dich hier unten einfach an. Mit etwas Glück wird Alex Maria Hiebl am Montag, 24. Oktober, um kurz nach 7 deinen Namen ziehen. Ihr beide werdet dann am Tag der Führung professionell geschminkt, bekommt Kostüme und dürft die Hörer nach Herzenslust erschrecken. Dafür müsst ihr am 27. Oktober spätestens um 15:30 Uhr bei der Bavaria Filmstadt sein.

Wer darf teilnehmen?

An den Gewinnspielen dürfen wie üblich bei uns nur Personen ab 18 Jahren teilnehmen. Ihr dürft je eine Begleitung mitnehmen, diese muss mindestens 16 Jahre alt sein. Die Führungen sind wirklich nichts für Kinder!

Hier als Erschrecker bewerben: