TOP FM präsentiert: Die Spooky Tour durch die Bavaria Filmstadt

Grusel Spaß in der Bavaria Filmstadt

Vom 22. Oktober bis zum 31. Oktober 2020 wird es gruuuuuuuselig in der Bavaria Filmstadt München. Auf den Spooky Touren könnt Ihr euch mal wieder so richtig fürchten. Menschen ohne Kopf, Zombies und laufende Kürbisse, all das kann euch dort über den Weg laufen. Es gibt eine brandneue interaktive Sotry, ein Grusel-Labyrinth und neue schaurige Kulissen für noch mehr Gänsehaut-Momenten. Tickets könnt Ihr auf der Homepage der Bavaria Filmstadt kaufen.

Oder Ihr sichert euch Tickets für die exklusive TOP FM Spooky Tour bei uns im Programm. Mehr Infos dazu hier in Kürze.