Sportlich gutes Wochenende für unsere Heimat

Sportlich gesehen hatten die Münchener allen Grund zur Freude am Wochenende. Nach dem Sieg der Bayern in der Fußball-Bundesliga und der Rückkehr an die Tabellenführung, haben auch die FCB-Basketballer gewonnen – und zwar 71:60 gegen Würzburg. Der EHC Red Bull München siegte bei den Kölner Haien mit 2:1.

Und noch drei Fußball-Ergebnisse aus der 3. Liga:

Unterhaching – Uerdingen 1:0

FC Bayern II – Rostock 1:0

Zwickau – 1860 München 2:2

Und in der Volleyball-Bundesliga hat Unterhaching mit 3:0 Sätzen gegen Düren gewonnen und Herrsching gewann mit dem gleichen Ergebnis in Lüneburg.