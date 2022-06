Sportspiele München

Zum 50. Jubiläum der Olympischen Spiele hier in München werden dieses Jahr die Münchner Sportspiele 22 veranstaltet. Schon seit Anfang Mai finden in und um München verschiedenste Qualifikationsturniere statt. Angetreten werden kann in den olympischen Disziplinen: historisches Tauziehen, Schwimmen, Tennis, Beachvolleyball, Skateboard und Basketball. Höhepunkt des Events ist dann das Finale am 02 und 03. Juli im Olympiapark. Für manche Disziplinen kann man sich sogar immer noch kostenlos anmelden. Aber auch für alle, die nur zuschauen wollen, ist unter dem Motto „Sei dabei und werde aktiv“ eine Menge geboten.

Der Link zur Anmeldung:

www.sportspiele22.de

Weitere Informationen:

www.muenchen1972-2022.de.