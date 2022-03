Spritpreis-Explosion: Diese versteckten Benzin -und Dieselfresser solltet Ihr kennen

Die Preise an den Tankstellen steigen weiter in die Höhe - da sollte man doch nochmal genau hinschauen, an welchen Stellen Sprit eingespart werden kann.

Das sind die versteckten Spritfresser im Auto:

Falscher Reifendruck

bis zu 1,5 Liter/100km

Der Reifendruck ist beim Spritsparen sehr wichtig und sollte lieber etwas höher sein. Ca. 0,1-0,3 Bar schaden nicht, dadurch wird der Rollwiderstand geringer und der Spritverbrauch gesenkt. Der Reifendruck sollte nicht höher sein, als bei voller Zuladung empfohlen wird (siehe Gebrauchsanleitung).

Schon beim Reifenkauf solltet Ihr Euch für ein Modell mit geringem Rollwiderstand entscheiden.

Offene Fenster

0,2 Liter/100km

Auf beiden Seiten offene Fenster bei 100 km/h führen beispielsweise zu etwa 0,2 Litern Mehrverbrauch. Nur bei niedrigen Geschwindigkeiten – etwa im Stadtverkehr – können daher geöffnete Fenster einen signifikanten Verbrauchsvorteil gegenüber einer Klimaanlage bringen.

100 Kilo Zusatzgewicht

0,3 Liter/100km

Fahrt keinen unnötigen Ballast durch die Gegend, 100 kg weniger Gewicht entsprechen ca. 1l weniger Verbrauch.

Dachträger, Aufbauten und Heckträger sollten nach der Benutzung vom Fahrzeug entfernt werden. Selbst ein unbeladener Heckträger erhöht bei Tempo 100 den Spritverbrauch um 20 Prozent.

Standheizung

bis zu 0,5 Liter/Stunde

Standheizungen, die an den Automotor gekoppelt sind, verbrauchen zusätzlichen Treibstoff. Dadurch, dass durch das Vorheizen jedoch die Kaltstartphase des Fahrzeugs entfällt, reduziert sich wiederum der Spritverbrauch. Letztendlich lässt sich durch die Standheizung somit Sprit sparen.



Klimaanlage

bis zu 1,5 Liter/Stunde

Für einen geringen Spritverbrauch ist es wichtig, dass die Anlage möglichst autark – also im reinen „Auto“-Modus – die Innenraumtemperaturen regelt. Dann kommen bei der Tankrechnung Mehrkosten von nur fünf bis sechs Prozent hinzu. Je nach Außentemperatur ist dabei eine Einstellung auf 21 bis 23 Grad sinnvoll.

Leerlauf

bis zu 1 Liter/Stunde