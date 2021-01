Nach einem schadensreichen Brand in St. Ottilien im Landkreis Landsberg sucht die Kripo dringen Zeugen. In der Nacht auf heute ist ein Hackschnitzellager in Flammen aufgegangen. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro. Die ersten Erkenntnisse der Kripo deuten darauf hin, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegen.