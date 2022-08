Staatsregierung will Wölfe auf Almen leichter abschießen

Wölfe auf den Almen in Oberbayern sollen künftig leichter abgeschossen werden dürfen. Das hat Ministerpräsident Söder bei der Hauptalmbegehung heute am Tegernsee angekündigt. Der Wolf gehöre nicht auf die Alm, so Söder. Das Landwirtschaftsministerium will deshalb bis zum Ende des Almsommers neue Regeln auf den Weg bringen, die den Abschuss erleichtern sollen. Landwirtschaftsministerin Kaniber sagte, Wölfe seien nicht vom Aussterben bedroht, die Almbauern seien es dagegen bald. Laut der roten Liste der bedrohten Tierarten gilt der Wolf in Deutschland allerdings immer noch als gefährdet.